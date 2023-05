Andreia Rodrigues gravou um vídeo com quatro tendências para esta estação, dando desta forma sugestões aos fãs e perguntando aos mesmos qual o visual preferido.

Inicialmente, a apresentadora aparece com "estampados, floridos, com toque romântico e vintage". De seguida, num modo mais "cool" com um estilo "festival de verão, descontraído".

Depois segue-se "pink mood, 'Bling Bling', estilo Miami ou LA, perfeito para saídas à noite". Por fim, "moda, design, um estilo Hipster".

"Inspirem-se. Guardem para não se esquecerem e partilhem com quem sabem que vai adorar! Agradecimento: looks STIVALI Lisboa", escreveu ainda na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

