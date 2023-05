Andreia Rodrigues começa a semana com a celebração de uma data muito especial, o aniversário da mãe.

Como tem sido habitual em datas marcantes, a apresentadora recorreu à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário da mãe, dedicando-lhe um carinhoso texto, partilhando imagens e mostrando vídeos das filhas a deixarem uma mensagem à avó.

"Hoje a minha mãe faz anos. Ela é a melhor e mais incrível mãe do mundo e não é apenas porque desde há 32 anos que é tudo - assumindo todos os papéis que poderia ter na minha vida - mãe, pai, amiga, porque infeliz ou felizmente há muitas que o são para os seus filhos, mas é a enorme capacidade que tem de dar que a torna especial. São inúmeros os exemplos de força e resiliência, perante cenários que a maioria está longe de imaginar", começou por escrever Andreia Rodrigues.

"Foram poucas as vezes que a vi chorar perante as adversidades, não porque tivesse pudor de o fazer mas porque o sorriso era sempre a melhor forma de encarar os desafios e dificuldades que pudessem surgir - hoje é uma chorona, mas o que emociona está diretamente ligado ao coração. Desistir de buscar o melhor que podia e de procurar a melhor versão de cada momento nunca foi opção e, isso, sei que o fez acima de tudo por mim, pela filha, pelo sentido de missão que tinha, de garantir que nada de essencial me faltava. Nunca faltou. Mas acima de tudo nunca me faltou amor, no abraço, no olhar, nas palavras… no colo. Amor. Essa força incrível que nos suporta, nos embala, nos fortalece e nos ampara", acrescentou.

"Obrigada por seres alguém que me inspirou a vida toda - e continuas a fazê-lo. Que sorte a minha em te ter como mãe e ter-te como avó das minhas filhas, que sorte a nossa. Parabéns mãe! És tanto! Amo-te! Perdoa-me a última foto, mas tinha de ser", completou. Veja abaixo as imagens e os vídeos que juntou às palavras:

De recordar que Andreia Rodrigues é mãe de Alice e Inês, fruto do casamento com Daniel Oliveira.

