Andreia Rodrigues juntou-se à loja de decoração Maria Do Mar para em parceria com a marca criar para a filha mais velha um quarto de sonho.

"Quando engravidei confesso que a primeira coisa que projetei na minha cabeça, acho que isto é comum à maior parte dos pais, foi o quarto da minha filha Alice", conta a apresentadora através de um vídeo onde apresenta o cantinho que contruiu para a pequena Alice, atualmente com três anos.

"Na altura construí um quarto para bebés. Quando o quarto ficou pronto percebi: não é nada disto. Pouco tempo depois, encontrei a Maria do Mar que me ajudou a por em prática o sonho", afiança, apresentando aos seguidores o espaço que faz agora as delícias de toda a família.

Alice, recorde-se, resulta do casamento entre Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira. O casal tem ainda uma outra filha em comum, Inês, que completa um ano no próximo mês.

