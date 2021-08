Depois do pequeno Rodrigo ter nascido no domingo, 15 de agosto, Andreia Filipe já levou o bebé para casa.

Nas stories da sua página de Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' publicou uma fotografia do menino, esta terça-feira, e disse: "A caminho do nosso 'ninho' com o amor das nossas vidas".

Por sua vez, o companheiro, Ricardo Fernandes, também fez questão de destacar este momento especial na mesma rede social. Veja as imagens na galeria.

