Andreia Filipe não podia estar mais feliz nesta nova fase da sua vida. A ex-concorrente do 'Big Brother' foi mãe pela primeira vez no dia 15 de agosto, de um menino que se chama Rodrigo.

E depois de ter anunciado o nascimento do bebé, a mamã surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com a primeira imagem da família.

Nas stories, Andreia Filipe publicou uma fotografia das suas mãos junto com as do bebé e do companheiro, Ricardo Fernandes. "De mãos dadas para toda a vida", escreveu. Veja na galeria.

