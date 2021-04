O tenor e maestro Andrea Bocelli fez uma apresentação impressionante nos arredores do património mundial da UNESCO, Hegra. Os muitos momentos de destaque do concerto incluíram uma apresentação de Andrea Bocelli com a sua filha de 9 anos, Virginia.

Veja aqui as fotos:

A dupla cantou Hallelujah para a multidão encantada e intimista que participou no evento. Na verdade, é a primeira vez que Andrea divide o palco num concerto com o seu filho Matteo e a sua filha. A família de múltiplos talentos mostrou a sua habilidade musical com Bocelli alternando instrumentos durante toda a apresentação.

As músicas incluíam as mais pedidas de Puccini, sucessos do mais recente álbum do artista, "Believe", bem como músicas do Greatest Showman e de Carousel. Nenhuma apresentação de Bocelli seria completa sem um bis de "Time to Say Goodbye" e os fãs, tanto no evento, quanto os milhões que assistiram ao vivo em diversos canais e no YouTube globalmente, não ficaram dececionados.

Além da apresentação surpresa da jovem talentosa Virginia Bocelli, o mestre tenor foi acompanhado por músicos da Filarmónica árabe e convidados especiais, tais como Loren Allred, Matteo Bocelli, a soprano Francesca Maionchi, com Eugene Kohn ao piano.

Dizem que o génio musical é capaz de tocar qualquer instrumento que chega às suas mãos e provou isso mesmo à chegada ao aeroporto internacional de AlUla, tocando uma versão de "O sole mio" num Qanoun, ou cítara.

Bocelli diz que o espetáculo foi sobre a celebração da vida e da música: "O nosso planeta é lindo e a música é o grande unificador do mundo. Este momento para nós teve a intenção de espalhar um pouco de alegria à medida que vemos a luz no fim do túnel e esperamos desfrutar a música juntos novamente em breve".

O concerto marca o terceiro ano consecutivo em que Bocelli se apresenta em AlUla, tendo encantado plateias nos dois festivais de inverno anteriores. No entanto, esta é a primeira vez que a antiga cidade de Hegra serviu de cenário para um evento musical deste calibre.

Bocelli disse que atuar neste cenário foi um momento muito especial para a família e para todos os músicos em palco: "Estar aqui criando um momento da história num ambiente inspirador tão rico em criatividade humana, herança e cultura é realmente um momento que jamais esqueceremos".

O Maestro Bocelli foi diretamente de AlUla, na Arábia Saudita para Génova, Itália, para gravar a ópera Otello, de Giuseppe Verdi.