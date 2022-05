O 'Somos Portugal' deste domingo acontece pela primeira vez na Madeira, com a participação especial de Bernardo Sousa, que se estreia como repórter na terra natal. O formato acabou por gerar polémica entre ex-concorrentes do 'Big Brother' porque Zena Pacheco, vencedora do 'Big Brother - A Revolução', não foi convidada para participar na emissão.

O facto de Zena ser madeirense e não ter recebido o convite da TVI deixou André Filipe indignado. "Vão à Madeira e não convidam a Zena, que é a grande vencedora e que representou o povo madeirense, independentemente de todas as polémicas", começou por dizer, referindo-se ao facto de terem sido divulgados vídeos íntimos de Zena e André.

"Ela tem o direito de ir ao 'Somos Portugal'. Acho uma falta de respeito não convidarem a miúda para fazer uma participação na terra dela", rematou.

Zena Pacheco, por sua vez, referiu na sua página de Twitter que não recebeu convite para o programa. "Para esclarecer, já que muitos estão a perguntar, não, eu não fui convidada para o Somos Portugal, ainda que seja na Madeira. Obrigada".



© Instagram

Leia Também: Cristina Ferreira surpreende equipa da TVI: "Achavam que não ia?"