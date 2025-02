O comentário recente de Miguel Vicente a respeito do corpo de Inês Morais continua a dar muito que falar. O algarvio disse à vencedora de 'Big Brother 2024' que quase mostrou o rabiosque, depois de elogiar o seu look, e usou a expressão: "o que é bom é para se ver".

Inês mostrou-se de imediato incomodada, bem como os restantes concorrentes ao serem confrontados com as imagens no 'Especial' de quinta-feira à noite.

Bruno de Carvalho esteve entre as vozes mais indignadas. Na cadeira quente, o DJ e empresário perdeu a paciência com Miguel e atirou:

"Estava em casa com as minhas três filhas e tinha lá um convidado. Um convidado virava-se para a minha filha e dizia-lhe o seguinte: que bonito que estava o teu vestido, quase que vi o teu rabiosque, o que é bom é para se ver. Eu pegava nessa pessoa pelo cachaço e meti-a fora de casa. Foi péssimo, péssimo".

Veja aqui as polémicas imagens.

Leia Também: Afinal, Bruno de Carvalho tinha namorada quando se envolveu com Liliana