Depois de ser homenageada na sua terra natal, a Malveira, Cristina Ferreira dirigiu-se ao aeroporto de Lisboa para surpreender a equipa da TVI que se preparava para embarcar rumo à Madeira.

A apresentadora decidiu embarcar no mesmo voo e apenas avisou a equipa momentos antes do voo levantar, como contou nas Instagram Stories.

"Achavam que iam à Madeira e eu não ia?", escreveu na legenda de um vídeo que mostra vários elementos da TVI, nomeadamente João Patrício, André Manso e Pedro Teixeira.

E numa publicação seguinte, explicou: "Durante toda a semana insistiram para que fosse com eles à Madeira. Todos. Disse sempre que não podia. Marquei tudo em segredo e hoje surpreendi-os no aeroporto. A cara deles foi impagável. Venham as ponchas para celebrar. A Madeira mais uma vez nos meus dias especiais".

Vale referir que o 'Somos Portugal' de domingo vai ser transmitido a partir da Madeira e contará com Bernardo Sousa como repórter.



© Instagram

