"Infelizmente chegou ao fim", é desta forma que André Filipe, antigo concorrente do 'Big Brother - A Revolução', anuncia o fim do namoro com Margarida Caeiro.

O antigo concorrente do 'BB' partilhou na sua conta oficial de Instagram um longo desabafo onde se mostra de coração partido com a rutura.

"Antes que a imprensa comece a falar, venho aqui eu primeiro expor os meus sentimentos. Vivo o amor com muita intensidade e no fim são só bocadinhos estilhaçados pelo chão", começa por referir, sem esconder que está neste momento a sofrer com a separação.

"Conviver com a saudade e continuar a caminhar. É triste... Mas agora só me resta ser feliz sem a pessoa que um dia amei perdidamente. É difícil sorrir quando se quer chorar. Mais difícil ainda é ter de esquecer quando se quer amar", acrescenta.

Por fim, André Filipe mostra-se esperançoso no futuro: "Grato por todos os momentos que vivemos os dois. Eu amei por mim. Eu amei por ti. Eu amei por nós os dois. Às vezes o que parece ser o fim é na verdade o recomeço de algo melhor para nós", termina.

