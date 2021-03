Bernardina Brito foi expulsa da casa do 'Big Brother - Duplo Impacto' no passado domingo, com 15% dos votos do público, e a saída gerou espanto. A nortenha era, desde a sua entrada, uma das fortes candidatas à final.

No rescaldo da expulsão, Bernardina esteve à conversa com os jornalistas e, sem filtros e com toda a honestidade, falou-nos de todos os momentos marcantes durante a sua participação (dentro e fora da casa).

O que falhou?

"As pessoas depositaram muitas expectativas na Bernardina de há sete anos, só que essa Bernardina foi crescendo e evoluindo, fez de mim uma pessoa mais cautelosa, com mais calma", começa por dizer quando questionada sobre o que correu mal no jogo.

A ex-concorrente afirma ainda que entrou neste reality show com uma postura diferente e pensava muito se as suas atitudes "poderiam estar a magoar alguém cá fora".

Outro dos fatores que considera que influenciaram de forma negativa a sua prestação foi o facto de ter estado na 'sombra' de Sofia Sousa.

"Estive muito fechada no núcleo eu e Sofia. Porque a Sofia estava a passar por um momento complicado e eu nunca meto o jogo à frente da amizade. Vi que a Sofia estava a precisar de mim, eu era o único apoio porque o Quinaz tinha-se afastado um bocadinho devido à situação amorosa", explica.

As desavenças com Bruno Savate

"Apreciava muito o jogo e a ironia do Savate quando estava cá fora. O problema é quando passas lá para dentro e isso começa a ser um ‘massacre’. Chega a um certo ponto em que psicologicamente é cansativo. Algumas coisas têm piada, mas quando começa a ser em excesso, pica os miolos", critica.

Sem ficar por aqui, recorda que o ponto de rutura com Bruno Savate deu-se quando este teve uma "brincadeira" em que desfez uma homenagem à filha de Sofia Sousa.

“Tem aquela brincadeira de mau gosto e ainda gostei menos de ele dizer na minha cara que não sabia que era o nome da filha da Sofia, quando eu lhe tinha dito que era. Foi aí que fiquei mais chateada e a partir daí ele começou a levar-me como um alvo”, afirma.

O afastamento de Gonçalo Quinaz

Bernardina entrou para o jogo a 27 de janeiro e, nas primeiras semanas, o seu 'núcleo duro' era composto por Sofia e Gonçalo Quinaz. Contudo, a entrada de Jéssica Nogueira deixou o concorrente derretido e, ao iniciar um romance com a recém-chegada, deixou de estar tão próximo de Bibi e Sofia.

"Cheguei a ponderar que fossem ciúmes [da Sofia pelo Quinaz] até que ela pediu para ter uma conversa séria comigo e disse que não tinha nada a ver com sentimentos porque se quisessem ter alguma coisa já tinham tido oportunidade", conta.

E continua: “O que aconteceu foi que há dois anos que estavam sem se falar e entretanto reencontraram-se ali e viram apoio um no outro. A Sofia estava muito agarrada ao Quinaz e com a entrada da Jéssica, o Quinaz, que passava 24 horas connosco, começa a passar duas. Aí a Sofia ressentiu-se, principalmente nos momentos em que mais precisava. Foi nesses que não a consegui deixar de parte enquanto o Quinaz se calhar pôs o jogo ou a relação à frente da amizade, daí eu ter-lhe dito muitas vezes a brincar com ele que ele já não queria saber de nós”.

Por fim, refere ainda que não tem esperança que Sofia e Quinaz reatem a amizade dentro da casa.

A morte do pai de Tiago Ginga

Só quando regressou à realidade, soube da notícia da morte do pai de Tiago Ginga, ex-namorado e pai do seu filho mais velho, e está grata à família por tê-la ‘poupado’ a esta tristeza dentro do jogo.

“[Eu e o Tiago] estamos muito bem e sinto que naquele momento não sei se não começaria a pensar que faria mais falta cá fora. O meu filho perdeu o avô. Deve ter sido uma decisão entre o meu marido e ele. Se me tivessem dito, teria pensado em vir cá para fora. Ia pensar: ‘Será que vou falhar? Quem é que vai contar ao Kévim que o avô partiu?’", diz.

Ainda sensibilizada com a notícia, Bernardina lembra com saudade o antigo sogro e recorda-o como uma “pessoa espetacular”.

A reação do marido à sua saída

Para esclarecer as notícias de que tinha discutido com o companheiro na chegada aos estúdios da TVI, Bernardina garante que não se tratou de um momento de tensão entre o casal e foi, na verdade, o momento em que soube da morte do antigo sogro.

“Comecei a chorar e perguntei-lhe se estava a falar a sério. O meu marido até me disse que estava surpreendido porque o Tiago estava a reagir bem", explica.

Os contactos entre ambos estabeleceram-se com regularidade diária e Bernardina não esconde o espanto pela relação de proximidade que Tiago Ginga e o seu atual companheiro desenvolveram enquanto a concorrente estava dentro da casa.

“Já nos dávamos todos bem, mas o meu marido contou-me que falavam todos os dias, que ligava para ele e que ele era um porreiro. Pensei: ‘Para alguma coisa serviu este programa'", afirma, sem esconder a felicidade.

O companheiro não conseguiu, contudo, deixar de transparecer a sua frustração pela saída de Bibi. "Ele já estava à espera, mas disse que fizeram de tudo - ele, grupos de fãs, as minhas meninas, a família - e que acha estranho que tenha sido uma percentagem tão pequena [15%]. Deu-me também na cabeça por eu andar naquele mundo fechado com a Sofia, disse-me que deixei de me divertir e de divertir a casa", revela.

Questionada sobre a hipótese de Tiago ter entrado na casa e vivido esta experiência ao seu lado, Bernardina garante que estaria tranquila com essa possibilidade e que o ex-namorado seria um “apoio”.

A polémica com Quintino Aires

Um dos temas que voltou a gerar burburinho durante a estadia de Bernardina na casa foi a denúncia anónima na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco que, alegadamente, surgiu na sequência de duras críticas feitas por Quintino Aires durante a participação da nortenha no reality show 'A Quinta - O Desafio', em 2016.

Este duro momento foi recordado na 'Curva da Vida' e, cá fora, o psicólogo defendeu-se afirmando que não foi o autor da denúncia. Quintino disse que não realiza denúncias sob anonimato e que a queixa foi realizada antes de Bernardina entrar no reality show.

Questionada sobre o tema, Bibi mostra-se tranquila: "Na altura magoou-me. Não é que não tivesse condições, mas tinha algumas dificuldades. Agora estou-me nas tintas para esse assunto. Sei bem a mãe que sou, o que conquistei, com quem deixei os meus filhos".

"Nunca disse que foi o Quintino [...] O meu marido disse-me que estiveram a analisar e a queixa foi feita antes de eu entrar na casa. Isso ainda me deixa mais surpreendida. É estranho porque a queixa falava em abandono e eu antes não tinha abandonado. Falava em bens materiais e alimentares, não estou a imaginar quem é que possa fazer isso e conhecer tão bem o meu frigorífico e a estrutura da minha casa. Vou investigar isso", remata.

