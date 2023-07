Anderson Polga, jogador brasileiro que atuou pelo Sporting ao longo de oito temporadas, foi preso por não pagar a pensão de alimentos dos filhos. A notícia foi avançada pelo Globoesporte, que acrescenta que a detenção aconteceu durante um evento que contava com a presença de outros atletas que já terminaram as carreiras.

Polga passou uma noite na Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana e, entretanto, já foi libertado, revela o mesmo jornal.

Embora não tenha sido divulgado qual o valor em dívida, a imprensa brasileira fala em aproximadamente 330 mil reais, perto de 63 mil euros.

Vale lembrar que Anderson Polga fez parte da seleção brasileira de futebol que em 2002 se tornou campeã do mundo. Entre 2003 e 2012 jogou no Sporting, tornando-se uma das figuras mais acarinhadas da história recente do clube leonino.