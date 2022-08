Depois da publicação de fotografias que a fizeram ser associada a uma produção americana, Ana Varela veio esclarecer tudo.

A atriz havia partilhado ontem, dia 4 de agosto, imagens em que surge com um uniforme que pertence ao grupo 'Agents of Shield', do universo da Marvel, mas um dia depois veio negar que irá participar num projeto do estúdio.

"A fotografia em questão foi tirada nas gravações de um projeto entre amigos e o fato foi emprestado para o efeito", disse.

"Fiquei a saber que o símbolo no fato que levou a estas notícias é de uma série da Marvel, que eu não conhecia, #sempreaaprender. Já vi que tenho todo um universo de super-heróis por explorar", acrescentou, tendo depois aberto espaço para receber sugestões dos seguidores sobre quais as séries e filmes do género que deveria ver.

© Instagram/Ana Varela

Leia Também: Atriz portuguesa Ana Varela em nova produção da Marvel?