Ana Sofia revelou em conversa com os especialistas do programa 'A Ex-Periência' os motivos que levaram ao fim do seu segundo casamento com João.

"Fui buscar o carro dele à oficina e vi que estavam uns sacos de um hotel atrás do banco do condutor", começou por contar ao falar com Susana Dias Ramos e Sofia Taveira.

Nos sacos estavam "montes de caixas de preservativos, comprimidos, pomadas e vários cartões de telemóvel", a prova de que estaria a ser traída.

"Fiquei mesmo muito desequilibrada", lembrou Ana Sofia.

O ex-casal, que faz parte do leque de participantes do novo reality show da TVI, casou-se duas vezes no decorrer dos últimos 20 anos. A relação ficou marcada por traições de ambas as partes e problemas relacionados com mentiras e dinheiro. João Machado tem 53 anos e Ana Sofia Machado 47.

