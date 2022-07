Ana Rocha esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes no programa das tardes das TVI - 'Goucha' - no qual foi questionada sobre a denúncia que fez em maio de 2021.

A atriz e realizadora de 'Listen' revelou ter sido violada aos 17 anos, em 1995, num discurso emocionante durante a gala de entrega dos prémios Activa Mulheres Inspiradoras 2020.

Falando dessa denúncia, Ana Rocha disse a Maria: "Muitas pessoas talvez não percebem o porquê de passados tantos anos se referir ou se falar".

"O lugar de onde eu venho é o lugar da verdade e da honestidade. Senti um peso maior em relação a essa situação por, precisamente, estar a viver numa fase em que a minha carreira tinha explodido de uma forma positiva e o meu foco é um cinema de linguagem social e de aproximar à realidade das pessoas e não fazer só cinema como uma forma de arte", explica.

"Começou a ser um peso para mim o facto de eu sentir que tinha um segredo e que ainda por cima era um segredo numa altura em que muita gente começou a falar sobre os direitos das mulheres e as questões de assédio. Comecei a sentir que tinha uma obrigação maior para com as mulheres, as meninas deste país", defende, realçando a importância da denúncia nestes casos.

"Não tenho, nem nunca tive a intenção, de apontar o dedo à pessoa, destruindo uma carreira. Deixei de sentir que podia continuar a 'colaborar' numa espécie de silêncio. Acho que o silêncio é o maior inimigo nos casos de violência, seja qual for o caso de violência. Senti essa obrigação de partilhar essa história, que é triste, violenta, mas que tem um desfecho muito menos pesado do que aquilo que poderia ter sido", completa.

Veja o momento.

