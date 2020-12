Ana Rita Clara abriu a porta de sua casa ao espírito natalício e, na companhia do filho, Caetano, de quatro anos, esteve dedicada às decorações.

Na sua página de Instagram, a apresentadora partilhou esta quinta-feira o resultado da sua árvore de Natal.

E chegou Dezembro. Com as suas tradições e luzes. Sou optimista por natureza e nesta época acredito que são as crianças que nos devolvem a inocência. Aqueles simples momentos, que nos fazem repensar a pressa, que nos dão o tempo necessário para desfrutarmos de tudo. E o Caetano adora. Um dia vou contar-lhe que todos nós pedimos este ano, ao Pai Natal e ao Universo um presente para a Humanidade com o nome de 'Cura'", escreveu na legenda da imagem.

