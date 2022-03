Ana Penedo Moreira foi uma das jornalistas enviadas pela SIC para cobrir numa primeira fase a guerra que se instalou na Ucrânia, após a invasão da Rússia.

Já em Portugal, uma vez que foi forçada a regressar, a repórter esteve à conversa com Júlia Pinheiro, a quem descreveu o momento mais difícil que viveu.

"Para mim, o pior momento da viagem, a nível pessoal, foi quando uma criança entrou no autocarro com uma mãe luso-ucraniana, e o pai, muito jovem, fica e a criança começa a chamar pelo pai. Confesso que já me sentia a despir essa frieza que temos de ter no terreno. Questionas se algum dia se vão voltar a ver", descreve.

