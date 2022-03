Pedro Mourinho foi convidado do programa 'Goucha' desta quarta-feira, 9 de março, no qual esteve à conversa com Cristina Ferreira (que se encontra a substituir Manuel Luís Goucha ao longo da semana).

"Era, 4h, 5h da manhã em Kyiv (...) e de repente começaram a chegar carros e a passar gente à frente da rua do hotel. O pânico gerou-se a partir deste momento. Naquele hora viu-se o pânico de pessoas a tentarem sair de Kyiv", descreve, lembrando o início da invasão russa.

"O centro da cidade não foi até ao momento um alvo dos russos, mas nessa manhã não sabíamos o que poderia acontecer. Naquele momento, o que estou a sentir não é medo, mas uma enorme revolta por aperceber-me que tinha começado uma guerra e que uma capital europeia de um país, que até ao momento é mais deste lado ocidental do que propriamente de leste, era cenário de uma guerra que sentias como injusta e imoral", sublinha, lembrando um vídeo partilhado por Cristina.

Entretanto, o jornalista descreve a altura em que sentiu realmente medo: "Na segunda noite do conflito tenho receio porque começo a ouvir disparos. Guerra à porta do meu hotel. Fiquei a saber depois que haveria uma unidade muito pequena de russos, que teria chegado sozinha ao centro de Kyiv, e os combates tiveram lugar na avenida principal. Foi meia hora de disparos ao mesmo tempo com arrebentamentos e duas passagens de aviões. Essa foi a noite mais complicada".

