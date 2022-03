Pedro Mourinho vai ser convidado no programa 'Goucha' de quarta-feira, dia 9, para partilhar a sua experiência enquanto enviado especial da CNN na guerra da Ucrânia. Cristina Ferreira, que esta semana apresenta o formato das tardes da TVI, promoveu a entrevista nas redes sociais e acabou por fazer uma revelação.

"No dia eu que vi este direto do Pedro mandei-lhe uma mensagem só a dizer: 'Cuida-te. Protege-te. Estou aqui'", contou na legenda do excerto de um direto do canal de informação.

E acrescentou: "A cara denunciava o medo. O som das sirenes é avassalador. O Pedro voltou e amanhã está comigo no 'Goucha' para relatar este seu momento profissional. O jornalista e o homem. E não se volta igual de uma guerra".

Pedro Mourinho, recorde-se, esteve na cidade de Kiev durante três semanas e viu-se obrigado a abandonar a capital ucraniana por motivos de segurança. Depois de uma viagem de 20 horas, chegou a Portugal na última quinta-feira, dia 3.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina)

Leia Também: Cristina Ferreira continua na condução do programa 'Goucha'