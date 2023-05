Ana Obregón assinalou publicamente o segundo mês de vida da neta, a bebé Anita, que nasceu com recurso a um processo de gestação por substituição, utilizando esperma do filho da atriz (que morreu em 2020).

"Meu Aless, a tua filha faz dois meses hoje. A cada segundo de cada dia eu dou-lhe todo o amor que tu gostarias tanto de lhe ter dado. Abraço-a por ti. Cuido dela por ti. Amo-a por ti. E eu sei que nos proteges de onde estás a repousar. Vocês são os amores da minha vida", declarou na legenda da imagem, que mostra na perfeição o rosto da bebé.

A imagem acabou, uma vez mais, a gerar discórdia entre os internautas. Enquanto uns ficaram enternecidos com a menina e as palavras de Ana Obregón, outros mostraram-se desagradados com o facto de a espanhola ter pagado para que o nascimento da criança fosse possível.

A celebridade, recorde-se, já explicou publicamente que tomou a decisão de avançar com o nascimento da bebé para concretizar um último desejo do filho. Aless Lequio, recorde-se, perdeu a vida precocemente a 13 de maio de 2020, aos 30 anos, depois de uma dura batalha contra o cancro.

Leia Também: Ana Obregón mostra-se a dar biberão à neta: "Quem diria..."