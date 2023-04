Dias depois de ter dado que falar com o nascimento da neta através do processo de gestação por substituição, Ana Obregón mostrou-se nas redes sociais a dar biberão à bebé.

A atriz lembrou ainda uma fotografia do filho, Aless, que é o pai da menina. Aless Lequio, recorde-se, morreu em 2020, vítima de um cancro, e foi através do sémen que deixou que foi gerada a bebé.

"Quando os olhares de amor infinito não precisam de palavras. Quem diria que 30 anos depois eu estaria a dar o biberão à tua filha, meu Aless. Queria que ainda estivesses aqui connosco", começou por escrever Ana Obregón, lembrando as várias críticas feitas por pessoas que condenaram a realização do processo de gestação por substituição, que não é permitida em Espanha.

"Queria que o cancro não tivesse roubado o teu direito de viver, espero que perdoes aí do céu aqueles que agora negam o direito da tua filha viver. E a ti, minha Anita, vou cuidar de ti e proteger-te, nunca te faltará o meu amor incomensurável nem nada económico, porque foi para isso que a tua avó trabalhou 40 anos, esperando que o teu pai o herdasse um dia e só espero que quando fores mais velha, rodeada do amor de todos os teus primos, dos teus 11 tios, da tua avó e do teu pai do céu, que sejas uma mulher forte, feliz, generosa, solidária e saudável e que perdoes como eu fiz aos que te negaram o teu direito de viver. Obrigada minha Anita, por me devolveres a vida", concluiu a atriz.

Georgina Rodríguez, uma vez mais, mostrou-se solidária com a estrela espanhola e deixou alguns corações na caixa de comentários da publicação em causa.

