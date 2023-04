As mais recentes declarações de Ana Obregón, onde foi confessado que a bebé que recebeu nos braços há umas semanas não é sua filha, mas sim neta, motivaram uma reação do ex-marido.

Alessandro Lequio, à revista Semana, reagiu ao nascimento de Ana Sandra da seguinte forma: "Estou a inteirar-me de coisas que não sabia".

O jornal refere ainda que Ana e Alessandro mantiveram uma boa relação mesmo após o divórcio.

Ana Obregón, recorde-se, admitiu à revista Hola! que o desejo do filho Aless Lequio, que morreu a 13 de maio de 2020 vítima de um cancro, era "ter um filho seu no mundo". Ana, dessa forma, recorreu ao processo de gestação por substituição para cumprir o sonho do filho.

