Para Ana Marta Ferreira estes últimos 12 meses também foram muito "difíceis", como a atriz destacou na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 31 de dezembro.

"Este ano não foi nada fácil... não foi mesmo! Foi um ano feio e com muitas coisas negativas, e por vezes foi difícil ver as coisas boas que há na vida.

Só nos podíamos agarrar à esperança de que tudo ia ficar bem. Confesso que foi especialmente difícil para mim, comecei 2020 da melhor forma possível e rapidamente tudo desapareceu... mas aqui estamos nós", começou por refletir, mantendo-se, ainda assim, com esperança do próximo ano ser melhor.

"Desejosos de mandar este ano para o mais longe possível e acreditar que o próximo será melhor, aos poucos! Neste momento, só posso agradecer porque estou a fazer novamente o que mais amo: representar", destacou.

De seguida, a atriz dedicou algumas palavras carinhosas ao filho, o pequeno Vasco. "Ao meu filho, só me resta dizer o quanto o amo, o quanto aprendemos e evoluímos um com o outro, o quão difícil foi toda esta adaptação mas estamos aqui, bem e crescer juntos e que orgulho tenho nele, vocês não imaginam".

Mas não ficou por aqui e deixou também uma agradecimento à família, às amigas, ao "amigo do coração" e em especial ao namorado. "Obrigada por estarmos juntos, obrigada por todos os momentos e que seja por muito mais tempo assim! Amo-vos", disse.

Antes de terminar, deixou algumas palavras de carinho a todos os que a seguem. "Acho que nunca agradeci, mas é tão receber mensagens de pessoas que me consideram uma inspiração, que de certa forma compreendem como sou e que gostam! Gosto de ser o mais genuína possível e verdadeira comigo mesma e convosco! Um beijo enorme para todos.Um Feliz Ano Novo para todos", concluiu.