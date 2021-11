Esta quarta-feira, 17 de novembro, dia em que se celebra o Dia do Prematuro, Ana Marques mostrou-se solidária com todas as mães que enfrentaram os desafios de dar à luz filhos prematuros.

A apresentadora da SIC recordou a sua experiência nas redes sociais ao partilhar uma foto das filhas gémeas na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.

"11/8/09… 33 dias de Internamento na Maternidade Alfredo da Costa. 33 dias vividos 1 de cada vez. Um carrossel diário de medo e esperança. De incerteza e optimismo e de doses generosas de culpa. Saí assim… com duas prematuras nos braços e com um sorriso mal amanhado de quem sente que vai por o pé num abismo", escreveu na legenda.

"Não vos vou falar do Dia Internacional do Bebé Prematuro. Quero sobretudo prestar homenagem às mães ( e pais) destes frágeis 'vidrinhos'. Chegar a casa com um bebé prematuro é uma vitória com sabor a pânico. Deixa cicatrizes que o tempo se encarrega de fechar", rematou.

Leia Também: "Estive durante 6 meses com os piores pesadelos da minha vida"