Ana Marques, o marido e as filhas gémeas passaram a última semana de férias nas Maldivas. No entanto, nem tudo correu como estava planeado e a família Marques teve de lidar com o inesperado.

A semana foi marcada pelo mau tempo e os mergulhos no mar tiveram de ser trocados por outras atividades, tal como nos dá conta a apresentadora na sua mais recente publicação nas redes sociais.

"As férias são isso mesmo... lidar com o inesperado. Com o tempo que, apesar dos muitos sites de meteorologia, não se prevê... alternativas para ocupar as horas (sem mergulhos) quando se traz crianças. Gerir as expectativas e evitar desilusões... Chove a cântaros aqui nas Maldivas. Tem sido mais os dias de tempestade do que Sol. Apesar de já estarmos em contagem decrescente para o regresso já ninguém me tira estes dias. Com retratos mais ‘instagramaveis’ que outros", pode ler-se na legenda de uma imagem, onde fica claro o tempo pouco ameno que se faz sentir no país.

