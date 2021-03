"Já devem ter lido noutras publicações sobre a generosidade, a juventude, a alegria de viver e conviver da querida Zezinha... também saberão, certamente, que era seu ritual trazer prendinhas para todos quando ia à televisão. Não escapava ninguém", foi com estas palavras que Ana Marques começou por recordar Maria José Valério.

A artista morreu esta quarta-feira, 3 de março, aos 87 anos. Uma notícia que levou a apresentadora da SIC a mostrar um presente que recebeu de Maria José Valério e que guarda com carinho.

"Esta bolsinha - que aqui fotógrafo junto ao coração do Sporting - tem um detalhe que nunca esquecerei. Porque não esperava encontrar-me nesse dia nos bastidores e, desprevenida porque não me trazia lembrança, foi à sua carteira, tirou os seus óculos escuros desta bolsa e insistiu que ficasse com ela. Guardo-a com o carinho de quem protege uma relíquia. Hoje mais que nunca", contou.

"Com saudades do seu riso e da sua vida... mesmo que o meu coração clubístico penda para outras cores... o Sporting tem agora lá em cima uma cunha especial para ganhar o campeonato", rematou.

