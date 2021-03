No ano passado, durante a presença de Carla Andrino no programa 'Amor à Camisola', do Canal 11, com Sara Freitas, Maria José Valério esteve à conversa com ambas através de uma videochamada. E foi precisamente neste episódio que a artista partilhou o seu desejo.

Um momento que foi agora destacado na página de Instagram de Carla Andrino, no dia em que foi noticiada a morte de Maria José Valério.

"Se eu de repente desparecer, só queria pedir que as minhas cinzas fossem deitadas no estádio José Alvalade", diz Maria José Valério no pequeno vídeo que foi publicado na rede social pela atriz.

"Descansa em Paz, Maria José Valério. E Viva o Sporting", acrescentou Carla Andrino na legenda da publicação.

De recordar que Sara Freitas também já tinha destacado este momento no Facebook, em outubro do ano passado, tendo recuperado agora essa publicação. Veja abaixo:

