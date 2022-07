Ana Marques aproveitou o fim de semana para dar "um pulinho a Milão", mal sabia a apresentadora que passaria mais tempo em aeroportos do que a visitar a cidade italiana.

"Também fui vítima/testemunha do caos instalado por estes dias nos aeroportos da Europa", confessou através das redes sociais, escolhendo tornar público o seu testemunho.

O voo de Lisboa para Milão atrasou três horas, com Ana e os restantes passageiros a serem obrigados a aguardar dentro do avião. O atraso deveu-se ao rebentamento de um pneu de um jato privado, na passada sexta-feira, que obrigou o aeroporto de Lisboa a ficar durante largos minutos encerrado ao tráfego.

"Mas, vá, cinco horas depois chegámos em segurança e sempre muito mimados por uma tripulação muito paciente e cheia de cuidados", realçou, passando a contar o contratempo seguinte.

No regresso a casa, no domingo, o voo foi cancelado. Seguiram-se três horas na fila para saber o que fazer, até lhe serem entregues uma série de vouchers que supostamente asseguravam hotel, transportes, refeições e snacks.

Já no dia seguinte, o transporte até ao aeroporto Milão Malpensa nunca apareceu, mas Ana Marques e as 30 pessoas que seguiriam no mesmo voo encontraram forma de lá chegar. Já no local depararam-se com um "aeroporto caótico, ecrãs a anunciar vários voos cancelados e os dramas pessoais inerentes a estas surpresas".

As falhas foram muitas e a comunicadora não as esquece, ainda assim faz questão de realçar o empenho e a capacidade de resposta dos funcionários da TAP Air Portugal.

"Claro que pelo caminho falhou muita coisa: melhor assistência, mais informação, mais proteção a pessoas vulneráveis. Mas o que vi foram funcionários, tanto em terra como no ar, a esfalfarem-se, com todas as limitações e escassez de meio, para resolver a vida dos passageiros. Manter a calma e arranjar soluções no meio de protestos gritados e tanta pressão não é fácil. Aqui fica a minha solidariedade por quem dá a cara pelo 'embrulho' que outros criaram. Dos comandantes, às tripulações e aos operacionais de terra", terminou, manifestando assim a sua opinião.

