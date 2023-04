Érica Vicente continua a emocionar os portugueses. A jovem ficou à deriva no mar durante 22 horas e o exemplo de força e resiliência foi muito comentado nas redes sociais, até por figuras públicas.

Foi o caso de Ana Marques, que no Instagram contou que pratica Stand Up Paddle e relatou ainda parte da sua experiência: "É dos desportos mais relaxantes que conheço. Mas cedo percebi – e por pequenas experiências desagradáveis – que o mais difícil não é pores-te em pé em cima de uma prancha. O grande desafio do SUP é saberes remar de forma defensiva".

Nessa sequência, a apresentadora contou que é preciso ter muito cuidado com esta modalidade. "O vento, ou apenas uma brisa podem ser grandes inimigos se não se souberem reagir. É preciso colocarem-se na posição certa, usar o remo e o vento a vosso favor. Já apanhei dois sustos em que me senti impotente. E é tudo muito rápido", desabafou.

Por fim, a comunicadora, de 51 anos, deixou um apelo: "Pratiquem, gozem desta prática, mas aprendam com monitores ou com gente experiente".



