Depois de Leandro partilhar com os colegas do 'Big Brother Famosos' a história do fim da relação com Sury Cunha, supostamente motivada por uma traição, Ana Loureiro fez uso das redes sociais para arrasar o cantor.

"Falta de humildade, falta de vergonha na cara, falta de sinceridade. Nem quem não te conhece consegues enganar. Ai, traiu-me e tal… E tu?", escreveu a acompanhante de luxo na sua página de Instagram.

"O Leandro não me deixa nada indiferente com esta postura de superioridade, cínica e falsa. Se é para falar que fale a verdade, não faça bonito para conquistar o inconquistável, porque a consideração e respeito conquistam-se com boas atitudes... e isso já perdeste há muito até por ti próprio", escreveu ainda.

Sem ficar por aqui, Ana Loureiro partilhou um excerto do seu livro, Andreia Montenegro – Eu Sou Uma Acompanhante de Luxo', onde se pode ler: "Cantores demasiado românticos. Em sofrimento pelas separações, gostam de o aliviar connosco. Perguntam-se que mal fizeram para o casamento ter terminado. Esquecem-se do que motivou a real separação quando estão na televisão. Pelo menos deu direito a muitas vendas… Imaginação fértil. Que mal fiz eu para ter de ver tanta coisa nesta vida?".

Este excerto, que termina com uma referência à canção 'Que mal te fiz eu', de Leandro, é publicado juntamente com a música.

