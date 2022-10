Ana Leal viveu nos últimos dias um lamentável episódio, que decidiu tornar público através das redes sociais. A jornalista e o marido viram o carro de ambos ser assaltado no parque de estacionamento de um restaurante.

"Foi assim que ficou o meu carro no parque privativo do Restaurante o Rui dos Leitões em Coimbra. Eu e o meu marido, Rodrigo, fomos assaltados enquanto jantávamos", começou por contar, juntando às suas palavras uma fotografia na qual mostra o vidro da bagageira da viatura completamente partido.

"Soubemos depois que têm havido muitos assaltos na zona do restaurante. Lamento que sendo um parque privativo e sabendo da existência destes assaltos, não avisem os clientes para não deixarem coisas importantes, ainda que escondidas, dentro do carro. Lamento também que ainda não tenham colocado câmaras de filmar no parque do restaurante", atirou, explicando que teve informação de que estes assaltos são alegadamente praticados por um gang que através de "dispositivos consegue detetar aparelhos eletrónicos dentro dos carros".

Eis abaixo a partilha completa:

