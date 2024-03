Ana Guiomar conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos após ter sido a concorrente eliminada do 'Dança com as Estrelas' no passado sábado, dia 2 de março.

Sobre a expulsão, confessou: "Senti um alívio, e a última semana custou-me muito porque estávamos todos meios adoentados e eu fiquei mesmo estranha. Para mim foi incrível. Estou muito contente e sábado estou lá".

Além disso, não deixou de destacar o esforço que foi conseguir conciliar o programa com as gravações da novela 'Festa é Festa'.

Enquanto esteve no 'Dois às 10', esta terça-feira, viu algumas imagens da sua participação no programa que ocupa as noites de sábado e também algumas cenas da sua personagem, Aida, a dançar na novela 'Festa é Festa'.

