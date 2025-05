Ana Guiomar marcou presença esta segunda-feira, 5 de maio, no 'Dois às 10', da TVI, onde em conversa com Cristina Ferreira teve oportunidade de falar sobre a experiência no programa 'Star Park'.

A atriz participou no formato, que desafia celebridades a superarem provas de astúcia, e acabou por vencer.

Ao rever a participação, Guiomar assume ter feito "figuras muito tristes, daquelas que dizes nunca vou fazer".

"Vou dizer aqui uma coisa que digo aos meus amigos: eu senti-me a filha do Toy", brincou, referindo-se à prestação do cantor no programa da concorrência 'Taskmaster'.

"Porque o Toy no outro programa, da concorrência, ele ia doido e eu senti-me doida a ir", explicou.

Ana Guiomar participou em 'Star Park', apresentado por Pedro Teixeira e Diogo Amaral, com o amigo Rui Maria Pêgo.

Leia Também: Ana Guiomar orgulhosa de estreia: "De onde viemos, não sei!"