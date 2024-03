O percurso de Ana Guiomar no 'Dança Com As Estrelas' chegou ao fim no último sábado e a atriz já usou as redes sociais para falar da experiência.

Esta segunda-feira, dia 4 de março, Guiomar recordou os estilos que dançou, agradeceu ao seu par e a todas as pessoas que lhe enviaram mensagens, tendo recordado ainda que amanhã, terça-feira, estará com André Madeira no 'Dois Às 10', o programa da manhã da TVI.

"Cara de quem esteve mergulhada no 'Dança Com As Estrelas' desde dezembro! Só me lembro de dizer que não era possível conciliar a novela com o programa e que jamais iria ser capaz de aguentar mais que duas ou três semanas. Fizemos nove galas, praticamente três meses, um quase reality show, com o nosso par, conteúdos e produção do programa", começou por dizer, partilhando fotografias suas e também com André.

"Houve dias melhores e outros piores, houve fisioterapia, houve nervos, muitos e quase todos os dias, houve gargalhadas até faltar o ar, literalmente a avaliar pela ultima semana cheia de bronquite. Houve Valsa duas vezes, houve Salsa, Tango, Cha Cha Cha, Quickstep, um ódio de estimação chamado Jive, houve uma Bachata com pétalas de rosa no final, houve um Kizomba ensaiado no parque de estacionamento, houve Passo Double mascarada de Lara Croft, houve tudo o que uma experiência destas deve ter! Histórias para contar, companheiros incríveis e um André Madeira que levo para sempre. Obrigada por todas as mensagens que nos enviaram, por todo o carinho ao longo deste tempo. Fui muito, muito feliz! Amanhã vamos ao 'Dois Às 10' rir mais um bocadinho", concluiu.

