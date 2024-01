Os dias de Ana Guiomar têm sido intensos. A atriz, de 35 anos, tem conciliado o seu trabalho na representação com a participação no programa da TVI 'Dança com as Estrelas'.

Apesar de cansada, a artista garante que não podia se sentir mais realizada.

"Tirei esta fotografia há bocado, péssima, quando cheguei a casa de um dia de ensaios, antes de entrar no banho. Morta, matada, morrida", nota na legenda da partilha.

"Tem sido uma loucura conciliar dois projetos que me consomem tanto tempo, mas que me fazem tão feliz!", faz saber.

"Não estou arrependida nem um segundo! Tenho vivido coisas incríveis e aprendido muito, principalmente sobre mim própria", diz, por fim.

Não ficando indiferente a tais palavras, Cristina comentou: "Tão feliz de ler isto".

Eis a publicação: