Ana Guiomar fez as malas e rumou à África do Sul, para umas férias em família.

A atriz fotografou-se dentro de um carro na companhia do irmão, Leonardo, vestindo ambos visuais descontraídos.

Sorridente, Guiomar mostrou ainda que as fotos foram tiradas no Parque Nacional Kruger, no nordeste da África do Sul.

"O Leonardo agora só devia aparecer neste feed depois dos 30! Está quase", escreveu a atriz.

