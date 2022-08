Rita Pereira e a irmã, Joana, não foram as únicas celebridades portuguesas a brilhar na antestreia internacional, em Amesterdão, da série 'House of the Dragon'. Ana Guiomar também lá esteve e em grande destaque.

A atriz elegeu para a ocasião um "vestido lindo" do designer português Francisco Félix.

A peça de cor preta, de cote e rachas acentuadas, destaca-se por combinar na perfeição elegância e sensualidade.

No site oficial do designer, um vestido igual ao de Ana Guiomar encontra-se à venda por 225 euros.

"A caminho da 'House of the Dragon' com este vestido lindo (nem sei se consigo voltar a enviar para casa) do Francisco Félix", escreveu a atriz na legenda de um conjunto de imagens nas quais desfila o 'modelito'.

