Rita Pereira e a irmã, Joana, estiveram as celebridades que esta quinta-feira, 11 de agosto, marcaram presença na antestreia internacional da série 'House of the Dragon', da HBO Max.

"Só os fãs de 'Game of Thrones' vão entender este meu xitex. São três anos à espera desta prequela. Não vos posso contar nada, mas posso dizer-vos que dia 22 de agosto estreia na HBO Max Portugal e é incrível", realçou Rita ao partilhar na rede social Instagram as imagens do looks que elegeu para a ocasião.

A atriz brilhou com um vestido preto assimétrico de couro. A peça curta e com uma racha acentuada deixou à vista a sua excelente forma física.

A irmã da Rita, Joana Pereira, brilhou igualmente com o visual eleito. A professora optou por um vestido comprido em tons de laranja, assemelhando-se a uma qualquer personagem da trama.

"Adoro esta possibilidade de viver outras vidas, de experienciar coisas novas e sentir-me noutro mundo, tão distinto do meu", realçou Joana ao mostrar as imagens captadas no evento.