Ana Garcia Martins está de férias em Macau e usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias destes dias e as "primeiras impressões" da região.

"Então, primeiras impressões de Macau:

- Tudo muito lindo, mas está um frio que não se pode.

- Há dragões por tudo quanto é lado. Calma.

- Comida: Ainda não fui bater com os ossos no McDonalds, mas penso que não deve demorar, que isto é gente que abusa dos óleos, e dos fritos, e dos condimentos. Por outro lado, não faltam restaurantes com arroz de pato ou pastéis de bacalhau.

- Casinos, temos, com fartura, mas já tive a minha dose em Las Vegas. Se perder a cabeça, sou capaz de gastar 2,80€.

- A Madragoa é linda!", escreveu 'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida, uma legenda divertida, tal como já habituou os seus seguidores.

