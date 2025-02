Ana Garcia Martins utilizou a sua conta de Instagram para reagir a um artigo do jornal Expresso, esta quarta-feira.

Com o título: "Quase 30% dos portugueses consideram aceitável que um homem controle o dinheiro da sua parceira", este trabalho analisa um estudo do European Institute for Gender Equality (Instituto Europeu para a Igualdade de Género), pode ler-se na página do jornal.

'A Pipoca mais Doce', como também é conhecida, fez uma publicação onde disseca esta crença perpetuada há tantos anos.

"Esta ideia de que as mulheres são umas descontroladas com o dinheiro e que precisam de um marido-paizinho que as ajude na gestão financeira, é assim meio que bafienta. Mas não faltam vídeos nos Instagrams e Tik Toks desta vida de mulheres a esconderem dos maridos as compras que fazem. Pretensas piadas, mas que não deixam de ter um fundinho (fundão?) de verdade", começa por dizer Ana Garcia Martins.

"Lembro-me bem de a minha mãe me comprar qualquer coisa e de acrescentar quase sempre, em frente à pessoa da loja, um “mas não digas ao teu pai”, coisa que me deixava altamente constrangida. [...] Mas essa coisinha de ter de prestar contas ao homem da casa estava lá, implícita na cabeça da minha mãe", refere a influencer.

No fim, Ana revela que é contida nas suas contas e que "não gasta um cêntimo a mais daquilo que pode".

"[...] Maneiras que dispenso que venha agora um homem dar-me lições sobre como gastar o meu dinheiro. [...] Deixem-nos da mão, está bom?", concluiu a influencer.