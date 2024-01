'Pipoca Mais Doce' divertiu os seguidores com uma engraçada publicação feita nas redes sociais esta quarta-feira, dia 24 de janeiro, diretamente ligada à atualidade.

A IKEA Portugal deu que falar pela sua mais recente campanha publicitária, na qual brincou com várias situações relacionadas com a situação política do país. Num dos outdoors pode ler-se as frases "boa para guardar livros" e "ou 75.800", com a marca a referir-se a uma estante e a fazer, assim, alusão ao dinheiro que foi encontrado durante as buscas realizadas na residência oficial do primeiro-ministro, em novembro passado.

A ação da marca sueca serviu de mote para a nova partilha de 'Pipoca Mais Doce'. A influenciadora publicou uma fotografia de biquíni e na legenda escreveu: "Tudo a falar de estantes, mas não vejo ninguém a falar de prateleiras".

Veja abaixo.

Leia Também: "O que começou uma brincadeira, deu-me oportunidades que jamais teria"