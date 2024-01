Ana Garcia Martins recordou na sua página de Instagram o dia em que lançou o seu blog como 'A Pipoca Mais Doce'. Foi há precisamente 20 anos.

"Tinha 23 anos quando lancei um blog e a única coisa que queria era escrever, com humor, sobre o que se ia passando na minha vida. Os dramas com os namorados, os problemas no trabalho (era jornalista na altura), os sapatos que comprava, os programas de televisão que via, as coisas que iam acontecendo à minha volta", começou por recordar ao celebrar a data.

"Não havia redes sociais nem formas de divulgação, por isso o blog só era lido pelos amigos. Depois vieram os amigos dos amigos. E depois os amigos dos amigos dos amigos dos amigos. Foi assim que o blog foi crescendo, pelo passa-palavra. Durante muitos anos foi anónimo, não havia um nome, menos ainda uma cara, por dois motivos: primeiro, porque não queria que o meu aspeto físico pudesse determinar se gostavam ou não daquilo que eu escrevia. E depois, porque me dava total liberdade para escrever tudo o que me apetecesse, tipo louca", contou.

"Nunca pensei no blog como uma coisa que, um dia, me pudesse dar dinheiro. Há 20 anos isso era inimaginável. Foi só criado para me divertir e para, eventualmente, divertir os outros. E acho que esse princípio base foi (e continua a ser) cumprido. Tudo o resto veio por acréscimo: as marcas, os livros, a televisão, a rádio e todas as outras (e tantas) portas que o blog me abriu. E eu juro que continuo a achar tudo isto incrível", acrescentou.

"O que começou por ser uma brincadeira, deu-me oportunidades que eu sei que jamais teria, e mesmo continuado a não conseguir sentir isto como um trabalho, mesmo levando-me muito pouco a sério, mesmo não conseguindo perceber nem explicar muito bem todo este trajeto, também não posso não sentir aqui uma pontinha de orgulho, algures entre o fígado e os rins. Vim, literalmente, do nada e um blog mudou a minha vida. Para melhor, acho. Mas se calhar é melhor deixar passar mais 20 anos para ter mesmo a certeza", disse ainda, deixando por um um agradecimento.

"Obrigada a todos os que estão desse lado, isto sem vocês tinha muito menos piada", completou.

Junto às suas palavras, 'Pipoca' partilhou uma imagem que destaca a primeira mensagem que publicou no blog.

