Ana Garcia Martins foi alvo de duras críticas por parte de Carina Duarte, ex-concorrente do 'Big Brother'. Na sua conta de Instagram, esta afirmou: "Eu chego a casa com os pés inchados, cansada, sem paciência, mas chego feliz porque trabalhei, porque sou bem mais do que uma vendedora 'ambulante' e o meu salário vem do meu suor... Não de um sorriso forçado, e de humilhar os outros para receber umas coroas".

Depois disto, já na manhã desta terça-feira, 22 de junho, a influencer respondeu: "Se vocês soubessem tudo o que já fiz desde as 7:30h da manhã e tudo o que ainda tenho para fazer, não me recriminavam por estar só aqui deitada cinco minutos (ou três horas, vá)".

Por fim acrescentou a hasgtag "Deslarguem-me da mão".

Mensagem deixada pela influencer no Instagram© Instagram - Ana Garcia Martins

