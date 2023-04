Ana Cristina Soares, que se tornou conhecida do público após ter participado na quarta edição do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', na SIC, já é mãe.

A novidade foi dada pela própria através de uma publicação nas respetivas redes sociais.

"O momento mais esperado na vida do papá e da mamã chegou. És sem dúvida o maior amor das nossas vidas, fizeste-nos descobrir o verdadeiro valor e sentido da vida, o verdadeiro significado de amar", escreve.

"Bem-vinda, Maria Leonor. Eu e o papá estamos aqui sempre para te proteger e amar como ninguém", completa.

Também o pai, João Silva, fez a seguinte publicação: