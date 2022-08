Ana Catharina tem estado afastada da televisão depois dos meses de grande atenção que recebeu pela participação no 'Big Brother'. Agora, a antiga concorrente está de volta à TVI, como anunciou nas redes sociais.

"Estarei no 'Dois às 10' da TVI na próxima sexta, dia 26, com novidades", contou Ana no Instagram.

Recorde que a instrutora de yoga brasileira ficou conhecida pela defesa de inúmeras causas como o veganismo e os direitos das mulheres. Saiu do reality show numa relação com Diogo Cunha, de quem se separou entretanto.

