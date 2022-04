Ana Catharina, antiga concorrente do 'Big Brother 2020', deu que falar nos últimos dias depois de ter-se mostrado à porta de um aeroporto com um look arrojado, ousado e algo excêntrico.

A instrutora de ioga apareceu com um body transparente, cuecas e fita-cola em forma de X nos seios.

As críticas ao visual de Ana Catharina não se fizeram tardar e a figura pública brasileira respondeu à letra: "Lembrando aqui que o corpo é meu e eu visto o que eu quero, onde eu quero", reagiu a antiga concorrente do 'BB' através de um vídeo, agora disponível na galeria.

