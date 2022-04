Depois de Gonçalo Quinaz ter entrado no 'Big Brother - Desafio Final', da TVI, foram várias as reações nas redes sociais, especialmente de Jéssica Nogueira, com quem manteve uma relação.

A também ex-concorrente do 'Big Brother', onde se conheceram e começaram o curto romance, recorreu ao Twitter para reagir à entrada do 'ex' no reality show, acusando-o de ter publicado fotografias suas sem roupa nas redes sociais.

"Gostavam de ter na televisão o rapaz que publicou fotos vossas nuas nas redes sociais? Só para relembrar. Ah, não foi ele… foi alguém que lhe roubou a pass do Instagram e que conseguiu entrar na galeria do telemóvel", escreveu.

