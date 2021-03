Foi já durante a conversa com Manuel Luís Goucha que Ana Brito e Cunha revelou que estava com uma peça especial.

A atriz escolheu para este momento uma camisola cheia de lantejoulas, em tons cor de rosa e cinzento, uma peça que era da sua mãe, Ana Filipa Espírito Santo Silva, que morreu em 2018.

"Está muito presente [na sua vida]. Todos os dias. Por exemplo, sei que gostavas muito da minha mãe e ela também gostava muito de ti. Esta camisola é dela. E hoje quando me arranjei para vir para aqui, disse: vou levar um bocadinho dela comigo. Embora esteja sempre, tenho assim estas conexões com o divino, com o universo", disse a atriz a Goucha.

Veja a referida camisola na publicação abaixo:

