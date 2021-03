Já arrancaram as gravações do novo grande projeto da TVI, a novela 'Festa é Festa', que promete juntar a realidade e ficção no pequeno ecrã.

Esta segunda-feira, dia 15, a atriz Ana Brito e Cunha, que faz parte do elenco de 'Festa é Festa', partilhou com os seguidores um vídeo gravado após ter feito a primeira cena da sua personagem.

"Primeira cena de um novo projecto feita! vamos lá, Pedro Alves", pode ler-se na legenda de um vídeo onde surge, precisamente, ao lado do ator Pedro Alves.

