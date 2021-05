Ana Brito e Cunha foi convidada no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, 21 de maio, dia em que se completam cinco anos desde que subiu ao altar com Afonso Coruche.

O programa não esqueceu esta data especial e convidou o empresário a surpreender a atriz com um vídeo que a deixou embevecida.

"Para quem não sabe, eu e a Ana casámos no dia 21 de maio de 2016. O dia foi escolhido precisamente porque é o dia de anos da minha mãe e no dia 22 de maio é o aniversário da mãe da Ana, que já não está connosco. Foram cinco anos preenchidos por muita coisa boa. Obviamente, tivemos muita peripécia e coisas menos boas, mas seguramo-nos um ao outro. Nos momentos maus, ajudas-me imenso e puxas por mim e acho que eu também, ao teu lado, te tenho ajudado. Temos um filho lindo, fruto do nosso amor. Vejo-te como uma mulher super realizada. Amo-te muito", disse o empresário, como pode rever aqui.

Ana Brito e Cunha recordou também que conheceu o marido numa fase em que estava desiludida com o amor. Tinha 40 anos e tinha acabado de adotar um gato para "dar amor a alguém". Até que numa noite, depois de muita insistência por parte das amigas, aceitou ir a um jantar em que conheceu o amor da sua vida. O casal tem um filho em comum, Pedro Afonso, que nasceu em 2017.

No final do programa, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz brindaram a convidada com um presente especial: uma moldura com uma fotografia do momento em que o casal aniversariante trocou alianças.

